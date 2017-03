Meno di una settimana all'ora ics, quando Via Valfonda sarà chiusa per lasciar posto ai cantieri della tramvia. Una soluzione che non è piaciuta a molti, compresa l'associazione Noi per Firenze che ha presentato due controproposte per favorire anche la circolazione dei mezzi privati. "Con le nostre modifiche, tempi di percorrenza garantiti" certifica il presidente Michele Turini