Stazione, borseggi ai turisti: arrestato un 38enne 

Ieri sera la polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino cileno di 38 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso. Prima dell’arresto, l’uomo era stato visto aggirarsi con un complice per la Stazione di Santa Maria Novella, sedendosi accanto ai turisti nei punti di ristoro, pronto - secondo gli inquirenti - ad entrare in azione.



Dopo essersi scambiati una serie di cenni, manifestando verosimilmente un certo interesse verso i bagagli dei turisti, entrambi hanno abbandonato il primo obiettivo, facendo una deviazione verso un fast-food della piazza.



Con grande discrezione i poliziotti in borghese hanno monitorato gli spostamenti della coppia; trascorsi una decina di minuti, uno dei due è stato fermato dai poliziotti fuori dal fast-food di piazza Stazione, dopo che aveva messo a segno il colpo.

L’arrestato era infatti uscito con sottobraccio uno zaino rubato ad una turista inglese; il secondo uomo - ritenuto il “palo” - è invece riuscito a darsi alla fuga facendo al momento perdere le proprie tracce.



Il 38enne cileno era già noto alle forze dell’ordine: appena tre giorni prima era finito in manette con l’accusa di furto in appartamento e, in attesa di processo, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.