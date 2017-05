Stazione, accoltellato davanti al McDonald's

Ieri notte un addetto alla sicurezza del McDonald's, punto di ristoro esterno alla stazione di Santa Maria Novella, è stato accoltellato ad un avambraccio durante il servizio notturno. L'uomo, 37enne senegalese, aveva invitato un cliente ad uscire in quanto in quel frangente il locale era chiuso al pubblico. Accompagnato all'esterno, il cliente, descritto come un giovane nordafricano, ha estratto un coltello poi lo ha colpito. L'uomo, rimasto ferito, è stato soccorso da un suo connazionale. Il nordafricano, dopo aver minacciato anche l'amico dell'addetto alla sicurezza, è scappato di corsa.

Sul posto poi è arrivata la polizia. Il 37enne è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria Nuova dove uscirà con una prognosi di dieci giorni. La polizia sta visionando le telecamere dei filmati di videosorveglianza per rintracciare l'aggressore, denunciato per lesioni aggravate e minacce aggravate. Il marzo scorso questo locale fu teatro di un'accesa rissa tra extracomunitari.