Truffe agli anziani, Statuto nel mirino: raggiro con la luce laser

Ieri mattina due tentate truffe nella zona dello Statuto. La prima ha visto finire nella trappola dei malviventi una donna di 89 anni. Questa è stata avvicinata in Via della Cernaia da un uomo che si è spacciato per un dipendente del Comune incaricato di controllare la potabilità dell'acqua. L'uomo, descritto come un italiano di circa 35 anni, aveva con sé anche un finto documento e delle apparecchiature. Queste, ovviamente false, sono state sfruttate per raggirare la donna. Infatti l'uomo ha raccontato alla pensionata che l'oro che teneva in casa poteva interferire con i dispositivi elettrici e che sarebbe stato meglio raccogliere tutti i preziosi in un unico punto della casa. Una volta convinta la signora, il finto addetto si è allontanato con due orologi d'oro.

Poco dopo, per tempi e dinamiche sembrerebbe lo stesso uomo, una 84enne è stata avvicinata in Via XX Settembre. Stavolta l'uomo ha spiegato di essere un tecnico comunale incaricato di provvedere alla manutenzione del condominio. L'uomo ha puntato un apparecchio, simile a una luce al led, raccontando alla donna che se le spie si fossero accese di rosso allora significava che nella casa vi erano dei guasti. Usando poi la stessa scusa delle interferenze e dicendo alla donna di raccogliere tutti i metalli preziosi sul letto. Scusa, quest'ultima, che però ha insospettito l'anziana che ha quindi messo alla porta il truffatore. Entrambe le anziane erano state a fare la spesa in un alimentari del centro prima di rincasare. Sugli episodi indaga la polizia.