Statua in piazza Signoria, si corre ai ripari: incontri pubblici per 'capirla meglio'

Dopo le polemiche su 'Big Clay', la stuata di Urs Fischer posizionata al centro di piazza Signoria, arrivano gli “incontri” e le “conversazioni” per “avvicinare il largo pubblico al mondo e alla poetica” dell'autore. A proporre il programma è Mus.E, l'associazione che cura la valorizzazione dei Musei civici fiorentini.

“L’obiettivo è avvicinare il pubblico al mondo e alla poetica di Fischer, per avviare un dialogo fondato e ragionato, che non porta forzatamente all’apprezzamento del suo lavoro ma a una più consapevole comprensione”, spiega la nota diffusa.

“Fischer è noto in tutto il mondo per una produzione artistica che attraversa tutti i generi e che indaga le forme e le possibilità dei diversi materiali per offrire un nuovo sguardo sulla realtà che, lungi da fornire risposte, interroga e sollecita”.

Le “visite-conversazioni”, rivolte a tutti, adulti e bambini, offriranno al pubblico “la possibilità di conoscere meglio le coordinate in cui si situano la monumentale opera Big Clay, cogliendone le ragioni e i riferimenti, e le due statue in cera raffiguranti Francesco Bonami e Fabrizio Moretti”.

Gli incontri, gratuiti, si terranno venerdì, sabato e domenica alle 12, a partire dal 13 ottobre prossimo fino al 21 gennaio 2018, in piazza Signoria, della durata di 45 minuti (info tel. 055-2768224 055-2768558, mail: info@muse.comune.fi.it).

Nei giorni scorsi durissime critiche a 'Big Clay' erano arrivate dal critico d'arte Philippe Daverio, che aveva definito l'opera “adatta a una discarica”.

Dalle pagine de La Nazione oggi gli risponde il segretario della Biennale Internazionale di Firenze Fabrizio Moretti, che attacca il critico sul piano personale e definisce le uscite di Daverio “risposte che sembrano di una vecchia zitella invidiosa e poco informata”. A quanto pare la polemica continua.

