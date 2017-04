Starbucks apre a Firenze: è una bufala (di nuovo)

Starbucks apre a Firenze, ma si tratta di una bufala. Su Facebook è apparso un evento che annuncia l'imminente apertura della celebre catena di caffetterie nel capoluogo toscano, fissata per il prossimo 21 giugno. Creato dalla pagina Facebook "Verona - Città dell'amore", l'evento annuncia inoltre che Starbucks sarebbe in cerca di personale, invitando gli utenti a diffondere la notizia taggando i potenziali interessati.

Non è la prima volta che viene diffusa la falsa notizia di un'imminente apertura di Starbucks a Firenze: già nel 2012, infatti, una pagina Facebook con il logo dell'azienda statunitense Starbucks aveva dato per certo l'arrivo in ottobre del colosso americano delle caffetterie.

La prima apertura ufficiale di Starbucks in Italia è stata confermata a febbraio da Antonio Percassi, presidente dell’omonimo gruppo immobiliare specializzato in negozi, che curerà l'arrivo nel Belpaese del colosso statunitenze della caffetteria. I primi punti vendita italiani di Starbucks apriranno nel 2018 a Milano e a Roma.