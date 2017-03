Violenza in stile "Shining": tormenta la ex in casa, terrore a Peretola

E' stata salvata dalla polizia dopo esser stata colpita con calci e pugni e aver assistito alla furia della compagna che con un cacciavite aveva praticato un buco nella porta da dove poi la guardava mentre la minacciava di morte. Gli agenti della polizia, intervenuti ieri notte nella zona di Peretola, hanno trovata la 42enne in lacrime. Palesemente scossa. Terrorizzata. A dare l'allarme era stata proprio la vittima quando nella tarda serata, mentre guardava la tv sul divano, si è trovata davanti la compagna con cui aveva avuto una relazione di sette anni. La 55enne si sarebbe introdotta nella casa sfondando un pannello di una porta a vetri che affaccia su una corte interna del palazzo dove vive. Apertura sfruttata poi anche dalla polizia per salvare la donna che gridava aiuto.

Una volta dentro gli agenti hanno chiesto cosa stesse accadendo. La cinquantacinquenne ha raccontato di aver sfondato la vetrata perchè temeva che la ex compagna si volesse togliere la vita. Versione lontana da quella della 42enne che ha raccontato, forte dei messaggi di minacce e ricatti inviati sul telefonino dalla ex fiamma ("Non ti lascio in pace, se non torni con me hai finito di vivere"), come la donna si fosse introdotta nella sua casa per perseguitarla. Poi l'avesse presa a botte costringendola a rifugiarsi in bagno. Da dove poi ha chiamato il 113 quando ha sentito la 55enne prendere a spallate la porta e impugnare l'arnese per sfondarla.

La 55enne, già nota per precedenti nell'ambito degli stupefacenti, è stata messa agli arresti domiciliari in attesa della convalida del gip. Dovrà rispondere di danneggiamento, stalking, lesioni aggravate e violazione di domicilio. E, per il momento, anche di detenzione ai fini di spaccio dopo che sono stati trovati 46 grammi di hashish nell'abitazione. Ha riportato una prognosi di 3 giorni. Sette sono invece i giorni con cui se la caverà la 42enne.