Stagione venatoria: spari vicino alle case, multe ai cacciatori

Nelle ultime settimane controlli dei carabinieri Forestali in concomitanza della preapertura e dell'avvio della stagione venatoria. I controlli fanno seguito a numerose segnalazioni di cittadini che hanno lamentato la "pratica" vicino alle abitazioni. O la presenza di cacciatori, sebbene il cui numero sarebbe calato, intenti a sparare vicino alle strade pubbliche. Nel complesso sono stati controllati oltre 200 cacciatori ed elevate sanzioni amministrative per circa 2.000 euro, sanzioni relative principalmente ad irregolarità documentali.



In generale non sono state riscontrate difformità di rilievo, forse nella consapevolezza da parte della categoria che sarebbe stato verosimile essere controllati nelle giornate di apertura. I controlli delle pattuglie presenti in provincia si sono estesi anche all'esercizio della pesca, per il quale sono state riscontrate due irregolarità.