Stadio, truffa ad anziana: via 20mila euro 

Ieri una anziana è stata truffata mentre si trovava nella sua abitazione. Alla sua porta si è presentato un uomo, fintosi un carabiniere, che ha raccontato alla donna che il figlio della pensionata era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servivano 4mila in contanti a titolo di cauzione. La donna ha spiegato di non aver con sè tale somma. Quindi ha raccolto tutto l'oro che aveva in casa, per un valore di circa 20mila euro, e l'ha consegnato all'uomo. Sull'episodio, avvenuto nella zona di Via Cairoli, indaga la polizia.