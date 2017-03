Stadio, la Lega: "Continui episodi di vandalismo in Piazza Fardella"

"Da qualche mese si susseguono in Piazza Fardella episodi di vandalismo che ci hanno spinto a vigilare sull'area" afferma Lorenzo Somigli portavoce Lega Nord Firenze Quartiere 2. "L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato inferto alle panchine dalle quali sono state rimosse le assi in legno ma purtroppo non è stato il solo: al parchimetro toccò sorte analoga dopo i botti di Capodanno e più di recente alla fontanella. Non è certo nostra intenzione fare allarmismo ingiustificato ma benché il Quartiere non abbia mai vissuto un clima di insicurezza effettiva e percepita, ad eccezione dell'area San Salvi, ultimamente qualcosa sta cambiando" conclude Somigli "Proprio in Piazza Fardella si leggono le prime avvisaglie di un degrado che avanza e che prospera dove manca l'illuminazione, dove mancano i controlli, dove i cantieri sono lasciati abbandonati e pure aperti che, a nostro giudizio, non dovrebbero lasciare indifferenti".