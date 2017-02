Spettacolo gender per i bambini, la curia "vieta" la partecipazione

Una nota della curia in cui si invita tutti a vigilare contro il rischi che correrebbero ad assistere allo spettacolo “Fa’afafine”, che racconta la storia di un bambino che un giorno si sente maschio e uno femmina. A dare conto del monito ecclesiastico è la cronaca fiorentina de La Repubblica. Lo spettacolo ha già destato numerose polemiche in tutta Italia e suscitato reazioni anche politiche fortemente contrarie da parte di partiti di centrodestra.

"Si fa presente - si legge nella nota ripresa da La Repubblica - che il 18 e il 19 febbraio al teatro di Rifredi sarà rappresentato lo spettacolo 'Fa’afafine', destinato a ragazzi di scuola primaria e secondaria di secondo grado, che propaganda l’ideologia gender (seguono link ad articoli sulle proteste dei genitori cattolici contro lo spettacolo in varie zone d’Italia, da Ravenna, a Pordenone, a Bologna, e ai siti di Manif pour tous e Agesc, ndr). Siamo tutti pregati di vigilare e informare i genitori per operare tutti quanti nelle sedi istituzionali scolastiche". Le associazioni cattoliche stanno già preparando la mobilitazione per l'informazione nelle scuole.