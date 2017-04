Pranzo di Pasqua, i fiorentini spenderanno 112 euro a famiglia

112 euro. È quanto spenderà in media una famiglia fiorentina di 4 persone per un pranzo di Pasqua completo: affettato, crostini e uova sode, lasagne, agnello con patate o piselli, colomba, uova di cioccolato, vino. Circa 50 euro in meno di quanto speso nel 2013 e 1 euro in più di quanto speso lo scorso anno (+0,4%). La stima è di Confartigianato Firenze.

“Più qualità, meno quantità - commenta Giovanni Guidarelli, responsabile alimentazione dell'associazione di categoria –, a vantaggio di consumatori e imprenditoria locale. Per esempio, i fiorentini preferiscono ogni anno di più acquistare una colomba e un uovo pasquali artigianali a famiglia, piuttosto che i numerosi prodotti della grande distribuzione”.

I prezzi dei dolci artigianali: tra i 36 e i 97 euro/kg per le uova di cioccolato, tra i 18 e i 32 euro/Kg per le colombe e intorno a 5 euro/100 gr per i quaresimali, i biscotti a forma di lettere.

Nell’acquisto di prodotti artigianali, Confartigianato raccomanda attenzione all’etichetta che garantisce la tipicità dell’acquisto. Per esempio, la “vera colomba” è quella fatta (per legge) con farina di frumento, uova fresche o tuorlo d’uovo (o entrambi, ma mai con percentuale in tuorlo inferiore al 4%), zucchero, burro (mai inferiore al 16%), scorze di agrumi canditi (minimo 15%), lievito naturale costituito da pasta acida e sale, glassatura composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, fermentazione naturale da pasta acida.