Biglia contro il bus, vetro in frantumi: paura in via Baracca | FOTO

Paura nella mattinata di oggi in via Baracca, in prossimità del ponte della ferrovia. Una persona avrebbe scagliato una biglia contro un autobus dell'Ataf framtumando il vetro e seminando il panico. In un primo momento i carabinieri intervenuti sul posto avevano pensato ad uno sparo ed era seguito un intervento massiccio di forze dell'ordine.

In seguito alle indagini dei militari è stato appurato l'utilizzo della biglia, che non è chiaro come abbia potuto raggiungere il mezzo, e se scagliata utilizzando uno strumento (tipo fionda). L'oggetto è stato ritrovato nelle vicinanze dell'autobus. Al momento dell'episodio sul mezzo erano a bordo circa 20 persone. I carabinieri non hanno ancora chiarito se ci sia un responsabile dell'episodio.