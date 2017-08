Ucciso in Spagna, la fidanzata di Niccolò: "Il mio gigante buono"

"I tuoi occhi quando mi guardi", "Il mio gigante buono. Aspettami non ci metto tanto te l'ho già detto". Sono alcuni dei messaggi postati su instagram da Ilaria, la fidanzata di Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo un'aggressione in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna. La ragazza ha postato foto e video della coppia in momenti felici. Oltre a qualche screenshot degli ultimi messaggi che i due si erano scambiati prima della tragedia: "Sei unica", "Mi manchi".



"Andiamo dove vuoi tu, io vengo con te" scrive ancora la giovane su instagram. "Io non mollo tu non molli", "la nostra storia non è finita". Ilaria e il 22enne, il giovane lavorava in un banco della frutta al mercato centrale, a settembre sarebbe dovuti andare a convivere dopo circa un anno di relazione. Quando il 22enne sarebbe rientrato dalle vacanze sulla Costa Brava sarebbero dovuti partire per le loro ferie. Prima in Toscana poi in Corsica.