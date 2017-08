Piazza Indipendenza, spaccio senza sosta: arrestato con hashish, marijuana e cocaina

Ancora spaccio di droga in piazza Indipendenza. Un giovane di 23 anni è stato arrestato la scorsa notte, intorno a mezzanotte, dopo essere stato visto da alcuni uomini della polizia in borghese vendere due dosi di hashish, acquistate da un 40enne e un 25enne fiorentini (identificati dalla polizia).

Il giovane, di origine somala e con precedenti per spaccio, quando si è accorto di essere stato scoperto da poliziotti in borghese ha cercato di disfarsi di una busta, che conteneva 20 grammi di hashish, 3 dosi di marijuana e una di cocaina. E' stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.