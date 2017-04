Piazza Batoni: fermato mentre cede eroina

Nella mattina di venerdì 7 aprile un cittadino nigeriano di 28 anni è stato fermato dalla polizia dopo esser stato visto cedere cinque ovuli di eroina ad un acquirente in Piazza Batoni.

Lo scambio è avvenuto non distante dalla tramvia e l'arresto arriva dopo che la polizia ha intensificato i controlli a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti di zona che hanno spiegato come di recente in zona sia emerso un giro di spaccio di stupefacenti.