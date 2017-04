Droga, spaccio a Campi Bisenzio: 16 indagati

Stamani i carabinieri hanno notificato a 16 cittadini marocchini, senza fissa dimora e già noti alle forze di polizia, un serie di avvisi di garanzia concernenti vari episodi di cessione di stupefacente. Tale atto ha chiuso una lunga attività investigativa, coordinata dalla procura, che ha permesso di arginare l’attività di spaccio nel centro cittadino di Campi Bisenzio e nelle zone limitrofe.

I soggetti, tutti di circa 25 anni, sarebbero stati soliti cedere cocaina, hashish e marijuana ad acquirenti giunti da tutta la provincia. I vari servizi di controllo del territorio, appositamente incrementati in fascia serale e notturna, hanno permesso di accertare che gli uomini erano soliti occultare lo stupefacente nelle aree verdi del centro o lungo le rive del fiume Bisenzio. Ingente il quantitativo di droga sequestrato nel corso dell’attività, spesso non attribuibile a nessuno degli indagati perché rinvenuto sulle sponde del fiume o in parchi pubblici.