Spaccio di droga e anabolizzanti: arrestato poliziotto fiorentino

Un poliziotto di 46 anni è stato arrestato questa mattina a Grossetto, dal nucleo investigativo dei carabinieri e dalla squadra mobile della questura.

L'uomo, Stefano Giglio, fiorentino ma in servizio a Grosseto, è ora agli arresti domiciliari, accusato di detenzione a fini di spaccio e cessione di stupefacenti, commercio di farmaci anabolizzanti attraverso canali diversi dalle farmacie, detenzione abusiva di armi, ricettazione, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio. Ne dà notizia l'edizione on line de Il Tirreno.

A quanto riporta il quotidiano sarebbe “in una circostanza emerso che l’indagato aveva prodotto atti falsi incolpando un cittadino extracomunitario di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, pur sapendolo innocente”.