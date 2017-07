Spaccio di cocaina a San Frediano: migliaia di euro nascoste nel frigorifero

Ieri sera la polizia ha arrestato un 33enne albanese sorpreso a cedere un paio di grammi di cocaina in Piazza del Carmine. Gli agenti del commissariato di San Giovanni, con l'aiuto del cane Amper, hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione. Nascosti nel frigorifero gli agenti hanno trovato oltre 10mila euro in contanti. Inoltre, in una cavità nel pavimento nascosta da una mattonella, gli agenti hanno recuperato altri 8mila euro in contanti e due etti di cocaina. Il 33enne è stato portato nel carcere di Sollicciano con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.