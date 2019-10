Spaccio di cocaina a Peretola: trovato con 13mila euro in contanti 

Ieri sera i carabinieri di Peretola hanno denunciato un cittadino marocchino di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il 27enne sarebbe stato intercettato perché indicato come un pusher di zona. Nelle sue disponibilità sono stati trovati: 24 grammi di cocaina, 32 telefoni cellulari di dubbia provenienza oltre a 13.920 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Il tutto è stato posto sotto sequestro.