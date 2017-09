Spaccio accanto alla chiesa di Piazza del Carmine: due arresti 

Ieri notte i carabinieri hanno sorpreso quattro giovani (due europei e due extracomunitari) sugli scalini di fronte la chiesa di Santa Maria del Carmine mentre si scambiavano "qualcosa" in cambio di denaro. I militari del nucleo radiomobile hanno subito pensato di approfondire la vicenda visto che la vicina Piazza della Piattellina è stata più segnalata per spaccio di stupefacenti. I quattro, però, alla vista dei militari si sono dati alla fuga in direzioni diverse.

I carabinieri si sono concentrati sulle due persone che avevano visto cedere gli involucri riuscendo a bloccarli. Si tratta di due tunisini, di 21 e 32 anni, già noti per il loro trascorsi sempre nel campo dello spaccio di droga. Durante l’inseguimento il 32enne ha cercato di disfarsi di una confezione in cellophane contenente 12 dosi di cocaina. La successiva perquisizione eseguita sul 21enne ha permesso di recuperare altre 12 dosi di cocaina e la somma di circa 500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita svolta in piazza. Per i due sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso. La droga e il denaro sono stati sequestrati.