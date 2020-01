Spaccio al Parco delle Cascine: fermato 28enne  

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile hanno eseguito dei controlli su alcuni giovani nei pressi della fermata della tramvia del Parco delle Cascine. Quando sul posto sono arrivate le "gazzelle" si però è scatenato il fuggi fuggi. Un uomo ha tentato di nascondersi nella vegetazione, dopo aver gettato a terra alcuni involucri, ma è stato raggiunto. Nell'erba è stato recuperato un panetto di hashish del peso di 49 grammi, quattro dosi di cocaina e due confezioni contenenti sei grammi di marijuana.



L'uomo, 28enne del Gambia, sottoposto al divieto di dimora in Toscana per analogo reato commesso nel luglio del 2018, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.