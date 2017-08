L'allarme dei lavoratori Ataf: "A settembre sarà caos trasporti"

C'è preoccupazione da parte di RSU Faisal Cisal dell'Ataf di Firenze riguardo a come la città affronterà il traffico di settembre: le scuole riapriranno, torneranno tutti a lavorare ed i cantieri della tramvia saranno ancora aperti.

Secondo il sindacato già adesso i tempi di sosta e di viaggio dei mezzi Ataf sono troppo brevi provocando uno stress ai conducenti e ai cittadini che usufruiscono del servizio. "Il tempo di percorrenza determina le partenze dai capolinea e i passaggi alle fermate - fa sapere la RSU in una nota - se non è corretto impedisce la regolarità di esercizio e causa una forte pressione negativa sia sul conducente che sugli utenti di quel servizio, i quali finiscono per innervosirsi proprio verso l’autista. Dare poco tempo di percorrenza a una linea a nostro avviso è una sorta di mobbing, in quanto “invita” ad accelerare il ritmo di guida oltre le reali condizioni della strada, che solo il conducente può valutare. In aggiunta a questo bisogna considerare il poco tempo di sosta al capolinea (due minuti) che non permette al bus nessun recupero del ritardo accumulato e all’autista nessun recupero psico-fisico".

La RSU denuncia il fatto che gli autisti Ataf non sono in grado di garantire i servizi nei tempi previsti.

"La riprogettazione della rete - scrive sempre RSU - sarà più efficiente e moderna se ripenserà l'intero modo di fare servizio, nell'interesse dei cittadini e dei lavoratori, organizzando adeguate soste ai capolinea che consentano il recupero dei ritardi accumulati nel percorso di linea e la regolarizzazione delle vetture in servizio. Così facendo diminuirà l'attesa media alle fermate e si eviteranno gli inutili trenini di autobus della stessa linea che passano insieme."