Alcol venduto dopo l'orario consentito: sospesa attività di 4 minimarket 

Notificate quattro sospensione di attività ad altrettanti minimarket per violazione dell’ordinanza del sindaco in merito all’orario di vendita degli alcolici. I provvedimenti scattano dalla mezzanotte di stasera. Per due attività (rispettivamente in via XVII Aprile e via dei Macci) si tratta di una sospensione di due giorni, ovvero oggi e domani. Per altre due, in via Cavour e via Ghibellina, lo stop durerà dieci giorni (da oggi al 12 marzo compreso). “Proseguono i controlli sugli esercizi commerciali e sui minimarket – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale Federico Gianassi – per i verificare il rispetto delle regole, in particolare quelle relative all’orario di vendita degli alcolici. Queste sospensioni arrivano infatti dopo le verifiche della Polizia Municipale con relativi accertamenti di violazione. I controlli continueranno. Grazie agli agenti per il loro lavoro quotidiano per il rispetto delle regole e della legalità”.