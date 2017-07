La sorella di Nardella querela Fedez, il cantante non sa chi sia

“La sorella di Nardella mi ha querelato ma la cosa incredibile è che non so chi sia la sorella di Nardella, ma soprattutto chi cxxxo è Nardella”. Così il cantante Fedez in un video (dove compare anche la fidanzata Chiara Ferragni) diffuso sul suo profilo Twitter ha commentato la notizia che Sveva Nardella lo ha querelato. Il cantante in un intervista al Fatto Quotidiano dello scorso 24 giugno avrebbe detto che Sveva Nardella è stata assunta in Siae dal fratello sindaco in virtù dei suoi rapporti politici. Nel video però il giudice di X Factor ha detto di non sapere chi fosse Nardella.

La querelle è resa ancora più comica dal commento del sindaco di Firenze, sempre su Twitter, dove ha scritto: “Caro Fedez io non ti ho querelato, anzi sarei contento di conoscerti. Mia sorella non mi informa di quello che fa e agisce in autonomia”. Ma il cantante nel video parla esclusivamente di una querela della sorella di Nardella.

