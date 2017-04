Sollecito fa causa ai giudici che lo avevano condannato

Ha denunciato i giudici, fra cui anche quelli della corte d'appello di Firenze, "per aver travisato i fatti". Raffaele Sollecito, dopo essere stato quattro anni in carcere accusato insieme all'ex fidanzata Amanda Knox dell'omicidio di Meredith Kercher e poi essere assolto definitivamente in Cassazione, passa al contrattacco. Lo fa citando in giudizio, in base alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, nove tra pm, procuratori generali, gip e giudici di corte d'assise d'appello. A scriverlo è la cronaca genovese del quotidiano La Repubblica.

La causa è in mano al tribunale di Genova, competente sui magistrati toscani, gli ultimi ad aver deciso la condanna di Sollecito. La difesa di Raffaele Sollecito, che ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Firenze di respingere la richiesta di risarcimento (500 mila euro) per ingiusta detenzione, chiede ora un risarcimento da tre milioni. La data dell'udienza in Cassazione non è stata ancora fissata.