Solarium e centri estetici, 7 sanzionati: raggi ultravioletti troppo forti

Attenzione a centri estetici e solarium. Nel 2016 le autorità sanitarie dall'Ausl Toscana Centro ha emesso numerose sanzioni per attività dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore.

Nel 2016, durante i controlli effettuati, sono state emesse numerose sanzioni, più o meno severe : 10 procedimenti amministrativi avviate per carenze non gravi; 18 ordinanze immediate e urgenti per rischi gravi che hanno comportato la sospensione dell’attività o il divieto d’uso degli apparecchi fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza; 5 multe (in tutto 9mila euro).

“L’attività di vigilanza proseguirà nel 2017, prevediamo il controllo capillare di tutti i circa 200 centri estetici presenti nel territorio”, spiegano dall'Ausl.

Sono stati poi controllati 25 solarium: in 7 casi gli apparecchi per le 'abbronzature' artificiali superavano la potenza dei raggi ultravioletti consentita per legge.