Soffiano, furto in casa mentre i proprietari dormono

La notte scorsa furto all'interno di un appartamento di Via di Soffiano. Ignoti, dopo aver praticato un buco in una finestra e aver preso le chiavi della casa con un'asta di metallo, sono entrati nell'abitazione coperti da passamontagna e con in mano delle torce. Incursione avvenuta mentre i proprietari dormivano. I malviventi sono fuggiti con argenteria e monili in oro per un valore compreso tra i 10 e i 15 mila euro. Al risveglio i proprietari hanno allertato il 113.