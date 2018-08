Toscana, soccorsi tre escursionisti

Con due distinti interventi di soccorso sono stati aiutati tre escursionisti in Toscana: un cinquantenne, che dopo una notte all'aperto, è stato ritrovato nei boschi della Versilia e due ragazze ritrovate nella zona di Madonna dei tre fiumi.

Per le ricerche del cinquantenne, che si era perso tra i boschi delle frazioni di Lucese e Torcigliano, nel comune di Camaiore, è intervenuto in primo luogo personale della stazione di Querceta del Soccorso alpino.

L'uomo aveva dato l'allarme ai carabinieri dicendo di non sapere dove si trovasse e di essere ferito e disidratato. Inoltre aveva perso gli occhiali e questo ha complicato ancora di più la ricerca del sentiero. Alle operazioni hanno preso parte anche i cinofili e altre stazioni del soccorso alpino sono state messe in allerta. L'uomo è stato trovato questa mattina vicino ad un fuoco al quale il 50enne si era avvicinato nella speranza di trovare qualcuno. A localizzarlo l'elicottero del servizio antincendi che si era messo in volo a causa del falò.

Le due ragazze sono state recuperate dall'elicottero dei vigili del fuoco della stazione Monte Falterona in quanto erano rimaste bloccate su un terreno molto difficile.