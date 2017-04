Soccorso clown porta la magia in corsia anche grazie ad Unicredit

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Firenze, 11 aprile 2017 - Si è tenuta ieri presso la sede di Firenze di Via Montebello, la cerimonia di consegna dei materiali funzionali alla attività della clown terapia che Soccorso Clown Onlus ha acquistato con il contributo di Unicredit. L'intervento di UniCredit è stato realizzato grazie ai fondi raccolti nel 2016 da UniCredit Card Flexia Carta Etica, la carta di credito flessibile che, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, permette di contribuire a iniziative solidali ad ogni utilizzo. Grazie al suo particolare meccanismo, una percentuale di ogni spesa effettuata con la carta (il 2 per 1000) va ad alimentare un fondo di beneficienza, il Fondo Carta Etica, che in oltre dieci anni ha permesso ad UniCredit di sostenere oltre 400 iniziative benefiche per un totale di 14 milioni di Euro. La donazione di 5.000 euro ha contribuito all'acquisto di attrezzature tecnologiche (come computer, macchina fotografica e videoproiettore) e nuovi kit di magia e giocoleria che permetteranno ai Clown e allo staff di Soccorso Clown di svolgere la loro attività al meglio. Alla cerimonia erano presenti la Direttrice Amministrativa e Fondatrice della onlus, Caterina Turi, il responsabile della raccolta fondi, Ilaria Piras, il Vice Area Manager di UniCredit Ilaria Consigli, il direttore dell'Agenzia UniCredit di Poggio a Caiano, Alessandro Vanni. "In un momento di situazione economica difficile - spiega la Direttrice di Soccorso Clown - in cui anche le cooperativa che operano nel terzo settore hanno difficoltà nel reperire fondi, beneficiare di un contributo per l'acquisto di materiali a supporto delle attività di sostegno degli assistiti, è una circostanza particolarmente significativa di valore aggiunto che contribuisce da un lato a dare risposta concreta ai bisogni della comunità locale, dall'altro è un segnale di vicinanza a chi ha bisogno in momenti difficili". «Da dieci anni i nostri clienti, utilizzando Carta Etica hanno contribuito a supportare progetti di utilità sociale in tutta Italia per oltre 14 milioni di euro. - ha ricordato Ilaria Consigli, di UniCredit - Grazie ai fondi messi a disposizione da UniCredit Card Flexia Carta Etica, possiamo individuare alcune tra le tematiche sociali più urgenti a cui destinare i fondi raccolti. Credo che la nostra vicinanza all'attività di Soccorso Clown confermi l'attenzione del nostro Gruppo alle esigenze delle fasce della popolazione più deboli e costituisca una concreta risposta alle esigenze del territorio».

