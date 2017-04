Figuraccia del sindaco: parcheggia l'auto sulle strisce pedonali

"Mi sono fermato solo pochi istanti. Ma ho sbagliato e chiedo scusa a tutti". I social network non perdonano, e stavolta tocca al sindaco di Firenze Dario Nardella fare ammenda. Via Fra' Paolo Sarpi, c'è un'auto grigio scuro parcheggiata sulle strisce pedonali, davanti e con le ruote in prossimità dello scivolo necessario ai portatori di handicap per scendere dal marciapiede e attraversare la strada. E' l'auto del sindaco. "Due minuti" appena, dice; giusto il tempo però per immortalare la vettura in uno scatto. Una foto che arriva a Guido Sensi, ex consigliere provinciale di An, che l'ha postata su Facebook.