Silvia Romano, presidio per chiedere la liberazione a un anno dal rapimento

Domani, mercoledì 20 novembre, ricorre un anno dal rapimento della 24enne cooperante italiana Silvia Costanza Romano, rapita mentre faceva volontariato con i bambini in un villaggio del Kenya con la Onlus italiana Africa Milele.

Di Silvia non si hanno notizie certe da oltre 11 mesi e anche Firenze si mobilita per tornare a chiedere la sua liberazione.

Domani quindi, mercoledì 20, presidio in piazza dei Ciompi alle ore 18. Il sit-in è stato promosso da Caterina Arciprete (tra le altre cose coportavoce dei Verdi Firenze) e dalle ricercatrici Lucia Ferrone e Caterina Francesca Guidi ed hanno aderito decine di associazioni, tra le quali Agesci, Anelli Mancanti, Arci, Cospe, Emergency, Firenze Città Aperta e partiti come Verdi, Rifondazione Comunista, Pd metropolitano, Sì Toscana a Sinistra.

“La politica italiana non sembra impegnarsi a sufficienza per la liberazione della cooperante milanese: un silenzio assordante che vogliamo riempire con la nostra voce. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e chiediamo al Governo di mobilitarsi in tutti i modi possibili e di chiarire la situazione, affinché non debba passare più un giorno senza Silvia”, il testo dell'appello diffuso.

Ieri inoltre il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu che impegna il sindaco e l'amministrazione tra le altre cose a “esprimere solidarietà e sostegno alla famiglia e alla sua organizzazione, ad adottare le misure più adeguate affinché Silvia Romano non venga dimenticata e a chiedere al governo di impegnarsi a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune azioni mirate alla liberazione di Silvia Romano". “Non dimenticare Silvia Romano – commentano Bundu e Palagi -, è un impegno condiviso da portare avanti". (sopra Silvia Romano, Foto Ansa)

