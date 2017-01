Signa, 47enne trovato morto in casa: ipotesi malore

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione di Signa dove è stato trovato un 47enne senza vita. L'intervento è stato effettuato dopo che i familiari dell'uomo hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine perchè non lo vedevano da alcuni giorni. L'uomo è stato trovato all'interno della senza vita. La porta era regolarmente chiusa. Si ipotizza un malore. Disposto dal magistrato l'invio a medicina legale per stabilire le cause della morte che, allo stato, si escludono siano state di natura violenta.