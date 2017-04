Questa notte furto all'interno del negozio di abiti da cerimonia “Atelier dei sogni” di Signa. Dal sopralluogo effettuato da carabinieri, è emerso che i malviventi hanno sfondato parte della vetrina per poi entrare all’interno e portar via numerosi abiti nuziali da donna. Il danno è in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Signa.