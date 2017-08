Signa, arrestato nel parcheggio della Coop

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 27enne nigeriano nei pressi del parcheggio del supermercato Coop di Via dei Macelli. Il 27enne, residente ad Empoli ma in realtà senza fissa dimora, è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari dell'Arma stavano pattugliando la zona dopo una serie di segnalazioni per alcuni soggetti che nel parcheggio molestavano i clienti del supermercato. I carabinieri hanno sottoposto a controllo il 27enne il quale, dopo ben tre tentativi di fuga, ha spintonato uno dei militari per evitare di farsi identificare. L'uomo, dopo aver negato di essere in possesso dei documenti e tentato la fuga a piedi, è stato raggiunto nella vicina via Roma dove è stato bloccato ed arrestato. Dopo la compilazione degli atti, l’arrestato è stato associato presso la camera di sicurezza.