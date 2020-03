Coronavirus: le sigarette gli costano care, denunciati

Ieri due fratelli, cittadini albanesi di 21 e 31 anni, sono stato denunciati dalla polizia dopo esser stati fermati mentre passeggiavano lungo Via San Gallo. Quando gli agenti gli hanno chiesto perché si trovassero in quel luogo, i due hanno risposto che si stavano recando a comprare le sigarette al tabaccaio. I riscontri gli sono costati cari. Infatti la polizia ha appurato che i due vivevano in un altro comune, a Montelupo Fiorentino, motivo per cui sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità riguardo le indicazioni alla cittadinanza sul coronavirus.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.