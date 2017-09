Sicurezza: "I vigili di quartiere in strada dal 30 settembre"

I vigili di quartiere saranno in strada a partire dal 30 settembre prossimo. Lo ha confermato questa sera, lunedì 18 settembre, il comandante della polizia municipale Alessandro Casale all'incontro pubblico sulla questione sicurezza organizzato al Nuovo Teatro Sentiero di via delle Panche, Quartiere 5.

“Svolgeranno tale ruolo circa 100 uomini in tutto, a rotazione, tra cui 40 giovani”, spiega Casale. I vigili di quartiere, volontari per questo ruolo, perlustreranno le strade a piedi. “Abbiamo scelto di fare andare gli agenti a piedi, in coppia, affinché siano a contatto con le persone, così che i cittadini possano avvicinarli e segnalare le problematiche del quartiere”, spiega Casale.

Oltre ai vigili a piedi, il comandante annuncia dei 'security point', dove, in giorni ed orari stabiliti, i residenti potranno incontrare il vigile di quartiere. Nelle prossime settimane saranno rese note le posizioni dove sorgeranno tali 'security point', che saranno individuabili grazie a specifiche 'paline'.

“Agli agenti ho detto: dovete conoscere vita morte e miracoli del quartiere, conoscere tutto quello che succede - prosegue Casale -. Le informazioni raccolte saranno a disposizione di tutte le forze dell'ordine e insieme studieremo problemi e soluzioni”.

All'incontro hanno partecipato, oltre a Casale, il sindaco Dario Nardella, il questore Alberto Intini, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza Benedetto Luciano Lipari e dei carabinieri Giuseppe De Liso.

I cittadini - circa 150 i presenti - hanno potuto porre domande al sindaco e ai rappresentanti delle forze dell'ordine in merito alla questione sicurezza: tra i problemi maggiormente segnalati quelli dello spaccio e dei furti. Il sindaco Nardella ha annunciato che nei prossimi mesi si svolgeranno simili incontri anche negli altri quartieri.