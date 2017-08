Sicurezza: lavori in corso a Santa Maria Novella, a novembre arrivano i gate / FOTO

La stazione di Firenze di Santa Maria Novella diventerà come Roma Termini e Milano centrale entro novembre. Sarà possibile accedere all’area dei binari soltanto esibendo prima il biglietto: 5 i gate da cui potranno passare i viaggiatori.

La stazione di Firenze conta più di 160 mila persone al giorno, è la terza d’Italia per flussi. Grandi stazioni ha adottato da almeno più di un anno a Roma e Milano questo tipo di sistema di accesso ai binari per garantire una maggiore sicurezza dell’intera area ferroviaria.

Ad ogni varco sarà presente personale delle Ferrovie dello Stato a controllare che i viaggiatori abbiano il biglietto. A novembre le infrastrutture dei gate saranno pronte e collaudate ma la messa a regime vera e propria non avverrà prima dell’inizio del 2018. E’ possibile che il gruppo Ferrovie dello Stato dovrà assumere altro personale per consentire un efficiente funzionamento del sistema di controllo.

Al momento sembra che uno dei varchi sarà installato anche nei pressi del binario 18 quindi coloro che si servono della passerella della stazione per andare a piedi da piazzale di Montelungo a piazza della stazione non potranno più accedervi.

E’ probabile che i pendolari sentiranno maggiormente questo cambiamento in stazione, soprattutto la sera: 2 minuti è tempo prezioso per chi è costretto tutti i giorni a prendere il treno da Santa Maria Novella, in 2 minuti si rischia di perderlo ed essere costretti ad aspettare 1 ora per quello successivo.