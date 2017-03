Aeroporto,  M5S: “Ampliamento non si farà, manca studio su incidenti”

“Sul nuovo aeroporto di Firenze la Commissione nazionale sulla Via (Valutazione di Impatto Ambientale) indica 140 prescrizioni”. A dirlo, è Giacomo Giannarelli, capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle, nella conferenza stampa di questa mattina sullo stato di avanzamento della Via sul Masterplan del nuovo Peretola.

Il M5S mette in guardia sulla sicurezza e chiede di puntare sull'aeroporto di Pisa, migliorando e volocizzando i collegamenti con Firenze. “Abbiamo appena speso 72 milioni di euro sul People Mover tra aeroporto e stazione a Pisa, che è già un aeroporto strategico nazionale di riferimento, ad un’ora di distanza da Santa Maria Novella”, sottolinea Giannarelli, chiedendo lo stop all'ampliamento di Peretola “per non sperperare centinaia di milioni per un’opera inutile e pericolosa, che aggrava la situazione sanitaria in quella che l’Oms definisce la seconda piana più inquinata d’Europa”.

Proprio oggi il ministero dell'Ambiente ha rivelato che sulla firma del decreto Via pende una richiesta di Enac, che ha sollecitato alla commissione un chiarimento su tre punti (valutazione del rischio aeroportuale, 'birdstrike' e compiti dell'Osservatorio ambientale).

“La Commissione VIA segnala un problema di rischio incidente aereo e definisce la necessità di affidare ad un organismo terzo, che non sia il proponente ENAC, uno studio sugli scenari probabilistici sul rischio incidenti. Poi c'è il problema terre e rocce da scavo, oltre alla prescrizione riguardante il lago di Peretola, sito di interesse comunitario che per prima di essere asfaltato deve essere ricreato altrove anche in termini di habitat,come prescrive la direttiva UE”, dice Fabio Zita, ex dirigente Regione Toscana ed ex membro Commissione VIA Nazionale.

Di avviso contrario il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Mi auguro che, per senso di responsabilità istituzionale, nessun sindaco faccia ricorso al Tar, perché affidare alle pastoie della burocrazia della giustizia amministrativa le battaglie politiche vorrebbe dire affossare l'opera – ha detto stamani Nardella a Lady Radio -. Lo sviluppo dello scalo non è un capriccio, ma è decisivo per lo sviluppo e per il lavoro dell'area".