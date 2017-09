Famiglia sotto sfratto, tensione in via del Pellegrino: “Faccio esplodere la casa” / FOTO - VIDEO

Alta tensione oggi, giovedì 14 settembre, in via del Pellegrino, poco distante da piazza della Libertà: numerosi agenti di polizia si sono recati sul posto per eseguire lo sfratto di una famiglia, composto da una coppia sui 50 anni con due figlie, entrambe maggiorenni.

La strada è bloccata da questa mattina, poco dopo le 9. “Non sappiamo dove andare, dateci qualche altro mese di tempo”, gridano dalla finestra i componenti della famiglia sotto sfratto.

E' almeno la terza volta che le forze dell'ordine si presentano sul posto per dare esecuzione materiale allo sfratto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con un piede di porco per forzare la porta dell'abitazione. La paura della famiglia è di ritrovarsi in mezzo alla strada: “Andremmo via da questa casa, che cade a pezzi, ma non sappiamo dove andare”.

Momenti di tensione tra polizia e aderenti al Movimento di lotta per la casa, giunto in solidarietà con la famiglia sotto sfratto: è volata qualche spinta da parte della polizia nei loro confronti. Dall'altra parte, non sono mancati pesanti insulti nei confronti delle forze dell'ordine.

Nella famiglia sotto sfratto sono rimasti senza lavoro sia la donna, che lavorava saltuariamente in alcuni ristoranti, che l'uomo, dopo il fallimento della sua ditta per la consegna della posta. La donna, dietro le inferriate della finestra, è arrivata a brandire un coltello e minacciare di tagliarsi le vene, oltre a minacciare di fare saltare in aria l'appartamento con il gas. E' da diversi anni che, per impossibilità economica, la coppia ha smesso di pagare l'affitto.

“La casa è in condizioni fatiscenti ma la proprietà chiede 900 euro al mese. E la stessa proprietà ha altri 3 appartamenti che tiene vuoti all'interno del palazzo. E' un'indecenza - denuncia il Movimento per la Casa -. In città l'emergenza abitativa è sempre più forte e il Comune come risposta ha tagliato l'accoglienza agli sfrattati".

La situazione è proseguita nel pomeriggio, quando a sostegno della protesta del Movimento che protestava contro lo sfratto sono arrivati alcuni rifugiati dell'occupazione di via Spaventa, poco distante. Intorno alle 15 i manifestanti hanno bloccato in entrambi sensi di marcia via Bolognese, sedendosi sulla carreggiata e impedendo il transito. La protesta è durata alcuni minuti, con la formazione di lunghe code. Poi i manifestanti hanno liberato la strada.

