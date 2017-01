Gavinana, tentano furti nei negozi sfondando le vetrine con un tombino

La polizia ha arrestato due ladri che hanno cercato di rapinare due negozi. Per entrare nelle attività si erano muniti di un tombino con il quale volevano sfondare le vetrine.

La coppia di malviventi, di origine moldava uno del '86 e uno del '93, hanno prima cercato di entrare in una tabaccheria, ma appena l'allarme ha iniziato a suonare sono fuggiti fino ad arrivare ad una profumeria. Qui sono riusciti a sfondare la vetrina e ad entrare nel negozio.

La polizia ha colto i due proprio mentre stavano scappando dalla profumeria. Gli agenti li hanno fermati e arrestati per furto. In entrambi i tentativi di furto è stata vista un'auto che però non è stata rintracciata.