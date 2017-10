Settignano, ladri in villa: via 60mila euro 

Ieri sera ladri in azione in una villetta sulle colline di Settignano. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario dopo che ha trovato la porta di casa bloccata dall'interno. Sul posto è intervenuta la polizia. Dagli accertamenti eseguiti, si è scoperto che i malviventi sono passati da una finestra, posta a un piano rialzato, poi avrebbero forzato la cassaforte con un flessibile. Quindi sarebbero fuggiti con preziosi per 60mila euro.