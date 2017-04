Settignano, famiglia derubata mentre si trova in casa

Ieri sera una famiglia è stata derubata mentre si trovava nella propria abitazione di Via di Corbignano. I malviventi si sarebbero introdotti nella casa passando da una finestra mentre moglie e marito si trovava in cucina e i figli in una camera da letto. In tutto sono stati portati via monili in oro un orologio per un valore complessivo di circa 20mila euro. Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria quando ha trovata la camera da letto a soqquadro. Sul posto è intervenuta la polizia.