Sesto Fiorentino: trio tenta furto all'Ikea

Ieri sera i carabinieri hanno fermato un 17enne georgiano dopo che era stato visto con altri due giovani mentre oltrepassava le casse automatiche dell'Ikea senza pagare la merce che avevano messo nei due borsoni che avevano con loro. La sorveglianza ha subito allertato il 112. I tre giovani, vistosi scoperti, sono quindi fuggiti all'esterno della struttura. Lasciando cadere i borsoni, al cui interno sono state recuperate 33 lenzuola per un valore di 1400 euro. I militari hanno bloccato il giovane, già noto per reati della stessa specie, mentre gli altri due sono riusciti ad allontanarsi. Il 17enne è stato associato presso una struttura di accoglienza per minori di Firenze.