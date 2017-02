Sesto Fiorentino, rissa in pieno giorno in Piazza Ginori 

Ieri pomeriggio violenta lite in Piazza Ginori tra due albanesi, un 25enne pakistano e un 22enne russo. Tutti sono stati denunciati dai carabinieri per rissa. Il tutto sarebbe partito da un furto di un cellulare, per cui è stato denunciato il più giovane dei coinvolti, a danno dei due albanesi. Quest'ultimi, di 25 e 28 anni, avrebbero bloccato il 22enne, in compagnia dell'amico pakistano, all'esterno di un bar. Qui sarebbero venuti alle mani. Il trambusto ha poi reso necessario l'intervento dei militari dell'Arma.