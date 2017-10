Sesto Fiorentino, sequestrate 5500 pellicce di orsetto lavatore

I carabinieri forestali hanno effettuato un sequestro di circa 5.500 capi di abbigliamento tra cappelli, sciarpe e guanti realizzati con pelliccia di procioni allevati e provenienti dalla Cina in violazione della normativa comunitaria che regolamenta il commercio di pelli e pellicce. Le norme europee, infatti, vietano l'importazione di pelli di animali come il procione, il coyote, la lince e altri, provenienti da Paesi che non assicurino che per la loro cattura, allevamento e abbattimento non siano usati metodi cruenti.



Il sequestro è scattato perchè i capi sequestrati sono stati importati illegalmente dalla Cina, Paese in cui non esistono allevamenti autorizzati. La merce ritirata nella ditta di Sesto Fiorentino, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato cifre fino a 200mila euro.