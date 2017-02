Sesto Fiorentino: ok dei lavoratori Richard Ginori ai contratti di solidarietà

Oggi l’assemblea dei lavoratori della Richard Ginori ha votato due decisioni. La prima, il via libera alla sottoscrizione del contratto di solidarietà a rotazione per tutti i dipendenti (e solamente uscite volontarie fino a un massimo di 50 unità), in modo da evitare gli annunciati 87 esuberi. La seconda, una mobilitazione da realizzare la prossima settimana in protesta contro l’ennesimo mancato sblocco della vicenda dei terreni.

Vicenda, il piano industriale presentato dalla società e le attese per l'acquisto dell'area e dello stabilimento di Sesto Fiorentino, di cui si è parlato nei giorni scorsi in un tavolo tra Regione, Comune e azienda. Tavolo a cui è stato confermato da Regione e Comune la destinazione ad uso industriale dell'area così da scongiurare eventuali interventi speculativi.



“L’acquisizione dei terreni da parte della proprietà – ha spiegato Bernardo Marasco della Filctem Cgil - è la precondizione per investire in un progetto industriale credibile. I lavoratori sono indignati perché da tre anni la trattativa va avanti senza trovare una conclusione, è inammissibile che uno 0,0001% su un foglio di carta nel mondo della finanza possa mettere a repentaglio il futuro di 280 persone nel mondo reale”.