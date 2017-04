Sesto Fiorentino: minaccia di morte la madre

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un 44enne dopo che aveva minacciato di morte la madre. Quest'ultima, mentre discuteva con la figlia, è stata intimidita con frasi del tipo: “Ti ammazzo…ti metto nella fossa…”. Frasi che si aggiungono ad una situazione già complicata. Infatti l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per una rapina in un bar nel 2015, da tempo farebbe uso di alcol e droghe. Spesso assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti della 74enne. La pensionata non ha però mai denunciato per non vedersi portar via il figlio. Fino a ieri quando è arrivata al limite. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto l'uomo li ha spintonati, forse con l'intento di fuggire, ma è stato bloccato e portato a Sollicciano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.