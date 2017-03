Sesto Fiorentino, giovane malato di gioco estorce denaro all'amico

Giovane, con problemi di gioco e con finti rapporti con della Sacra Corona Unita. E' quanto hanno scoperto i carabinieri dopo aver appreso che una coppia di giovani di Sesto Fiorentino sarebbero stata nel mirino dell'organizzazione criminale. Dopo aver svolto una serie di indagini sono venuti a capo della vicenda, scoprendo tutt'altro. In primis che non esistevano legami della vicenda con quell'organizzazione ma che era solo un legame inventato da uno dei due giovani per incutere timore al suo amico e farsi consegnare del denaro. Alla base di tutto ci sarebbe stato il gioco, le scommesse che i due piazzavano sul mondo del pallone. Infatti per continuare a giocare il 22enne aveva finto di aver ricevuto una "soffiata" su una scommessa da un soggetto vicino ad ambienti pugliesi di connotazione mafiosa. E che questo avrebbe poi continuato a volere denaro dai due giovani. In realtà sarebbe stato il 22enne a inventarsi tutto, riuscendo a portar via all'amico e alla fidanzata di lui circa 40 mila euro tra novembre e marzo. Costringendo l'amico, insieme a lui, a comprare della droga da rivendere per saldare le richieste. I militari dell'Arma hanno però il vortice estorsivo arrestando il giovane e portandolo poi nel carcere di Sollicciano.