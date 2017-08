Sesto Fiorentino: si arrampicano su lampione per rubare preziosi

Lunedì scorso la polizia ha arrestato 4 uomini, tra i 20 ed i 29 anni, rom residenti in un campo nomadi di Sesto Fiorentino, dopo che erano entrati in un appartamento di via Della Cristallina. In pieno giorno il quartetto si sarebbe arrampicato su un lampione per poi saltare dentro il balcone dell'appartamento preso di mira. Colpo facilitato dal fatto che i padroni si trovavano in vacanza.

Il furto però non è andato a buon fine in quanto i padroni di casa avevano installato un sistema di videosorveglianza che appena rilevata la presenza di persone ha inviato un alert sullo smartphone al proprietario che ha subito chiamato il 113. La casa è stata circondata dalle volanti della polizia, i quattro sono stati arrestati mentre in auto cercavano di lasciare l'appartamento. Recuperata refurtiva per un valore di circa 35mila euro.